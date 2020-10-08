Очень яркие топсайдеры для любителей анималистичных принтов.
Обувной бренд и молодая лос-анджелесская марка объединились для выпуска совместного релиза. В коллаборацию сторон вошли две пары непривычно ярких топсайдеров в узнаваемом стиле Chinatown Market. Источником вдохновения были обозначены саванны и ее обитатели.
Первая пара, более сдержанная, назовем ее так, получила черно-голубую расцветку и комбинированный верх из кожи и пушистой замши. Вторые топсайдеры из релиза отличаются асимметричной цветовой схемой и сочетают сразу два анималистичных принта — крокодиловый и леопардовый.
Глобальный релиз коллаборации запланирован на 13 октября. Купить топсайдеры можно будет на официальном сайте Timberland. Доберется ли пара до России, пока неизвестно.