Обувной бренд и молодая лос-анджелесская марка объединились для выпуска совместного релиза. В коллаборацию сторон вошли две пары непривычно ярких топсайдеров в узнаваемом стиле Chinatown Market. Источником вдохновения были обозначены саванны и ее обитатели.

Первая пара, более сдержанная, назовем ее так, получила черно-голубую расцветку и комбинированный верх из кожи и пушистой замши. Вторые топсайдеры из релиза отличаются асимметричной цветовой схемой и сочетают сразу два анималистичных принта — крокодиловый и леопардовый.