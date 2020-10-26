Спортивный бренд выпускает кроссовки, посвященные франшизе «Охотники за привидениями». В лимитированный мини-релиз вошли две интерпретированные пары с дизайном, отсылающим к культовой ленте.

Первая — Ghost Smashers, в основу которой лег силуэт Alien Stomper. Ключевая особенность пары — декоративный баллон на пятке, соединенный с кроссовками проводами. Язычок модели украшен логотипом «Охотников за привидениями». Для пущей аутентичности кроссовки получили искусственно состаренный верх из кожи. Вторая пара — интерпретация классической модели Classic Leather. Верх кроссовок выполнен из парусины и украшен измененным брендингом на боковых панелях и пятках.