Каждый месяц мы собираем самую интересную косметику, которая успела появиться на полках магазинов. В октябре это аромат коктейля с джином, тени-драгоценности, англо-российские шампуни и другие находки.

Свеча Jo Malone Green Tomato Vine

Запах свежей ветки томатов с землистым акцентом, спрятанный в керамической вазе.

Цена 8700 р.
Тени MAC Extra Dimension Foil

Бренд расширяет линейку оттенков сияющих металлических теней. В новогодней коллекции можно найти и такой кирпично-розовый цвет.

Цена 1980 р.
Губная помада Hermès Rouge Hermès

Вторая лимитированная коллекция помад Hermès посвящена розовому цвету. Три оттенка погружены в многоразовые футляры в стиле колорблок.

Цена 5110 р.
Сахарный скраб для тела For You

Состав классического скраба с частицами для лучшего эффекта расширили молочной кислотой.

Цена 1550 р.
Блеск для губ Jones Road

Создательница Bobbi Brown, продав свой бренд четыре года назад, запускает новый — Jones Road. В основе концепции — макияж без макияжа.

Цена $22
Парфюмерная вода By Kilian Roses on Ice

Алкогольная тематика не отпускает бренд By Kilian. В этот раз наследник бренда Хеннесси обыгрывает розовый джин со слайсом огурца.

Цена 20 000 р.
Парфюмерная вода Floraiku This July Evening

Зимняя новинка посвящена воспоминаниям о летних вечерах, в которые складываются ноты ромашки, ванили и жасмина.

Цена 30 700 р.
Фиксирующая пудра Laura Mercier

Американский бренд официально приехал в Россию. Обратите внимание на продукты для тона лица: от кремов и пудр до хайлайтеров.

Цена 3500 р.
Крем для рук Flame Moscow Jackie

Российский бренд ароматических свечей расширил линейку сразу двумя актуальными новинками: санитайзерами и кремами для рук с фирменными ароматами.

Цена 1100 р.
Парфюмерная вода Yves Saint Laurent Libre Baby Cat

Гиперженственный аромат в преддверии Нового года получил лимитированное обличие в виде леопардового узора.

Цена 8125 р.
Духи Filippo Sorcinelli Quando Rapita in Estasi

Как и в других композициях марки, здесь центральную роль играет густой ладан. Его дополняет гвоздика и горьковатый ветивер.

Цена 19 500 р.
Парфюмерная вода Aerin Fleur de Peony

Ароматная подготовка к грядущему сезону личи в российских супермаркетах. Здесь фрукт ожидаемо обрамлен пионами.

Цена 10 000 р.
Парфюмерная вода DS & Durga Crystal Pistil

Легкая дымка с запахом цитрусовой акции из детства — можно использовать как самостоятельный аромат или дополнять другие духи.

Цена 12 400 р.
Палетка теней Urban Decay Stoned

Четыре базовых и восемь сияющих оттенков, вдохновленных минералами.

Цена 4890 р.
Парфюмерная вода Ex Nihilo Gold Immortals

Цветочно-фруктовый аромат с восточным флером. На первом месте груша и пионы.

Цена 27 200 р.
Шампунь и кондиционер Andes

Российские продукты для ухода за волосами, по-хорошему стремящиеся сойти за английский инди-бренд — и экоповесткой, и нестандартным унисекс-ароматом.

Цена 3980 р.
Крем для рук L’Occitane «Карите»

Густой питательный крем обязательно стоит иметь в зимней косметичке. Например, классический крем L’Occitane, но в праздничном дизайне.

Цена 690 р.