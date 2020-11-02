Каждый месяц мы собираем самую интересную косметику, которая успела появиться на полках магазинов. В октябре это аромат коктейля с джином, тени-драгоценности, англо-российские шампуни и другие находки.
Запах свежей ветки томатов с землистым акцентом, спрятанный в керамической вазе.
Бренд расширяет линейку оттенков сияющих металлических теней. В новогодней коллекции можно найти и такой кирпично-розовый цвет.
Вторая лимитированная коллекция помад Hermès посвящена розовому цвету. Три оттенка погружены в многоразовые футляры в стиле колорблок.
Состав классического скраба с частицами для лучшего эффекта расширили молочной кислотой.
Создательница Bobbi Brown, продав свой бренд четыре года назад, запускает новый — Jones Road. В основе концепции — макияж без макияжа.
Зимняя новинка посвящена воспоминаниям о летних вечерах, в которые складываются ноты ромашки, ванили и жасмина.
Американский бренд официально приехал в Россию. Обратите внимание на продукты для тона лица: от кремов и пудр до хайлайтеров.
Российский бренд ароматических свечей расширил линейку сразу двумя актуальными новинками: санитайзерами и кремами для рук с фирменными ароматами.
Гиперженственный аромат в преддверии Нового года получил лимитированное обличие в виде леопардового узора.
Как и в других композициях марки, здесь центральную роль играет густой ладан. Его дополняет гвоздика и горьковатый ветивер.
Ароматная подготовка к грядущему сезону личи в российских супермаркетах. Здесь фрукт ожидаемо обрамлен пионами.
Легкая дымка с запахом цитрусовой акции из детства — можно использовать как самостоятельный аромат или дополнять другие духи.
Четыре базовых и восемь сияющих оттенков, вдохновленных минералами.
Цветочно-фруктовый аромат с восточным флером. На первом месте груша и пионы.
Российские продукты для ухода за волосами, по-хорошему стремящиеся сойти за английский инди-бренд — и экоповесткой, и нестандартным унисекс-ароматом.
Густой питательный крем обязательно стоит иметь в зимней косметичке. Например, классический крем L’Occitane, но в праздничном дизайне.