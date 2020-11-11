С доставкой по всей России.
Открывшийся этим летом сникер-стор запустил онлайн-магазин. Теперь все товары, представленные в Urban Vibes, можно приобрести не только на втором этаже ТРЦ Columbus, но и заказать с сайта.
Напомним, проект, в планах которого расширяться до торговой сети, позиционирует себя как магазин с вневременными классическими моделями. По словам представителей Urban Vibes, основная цель проекта — демократизировать сникер-культуру. На данный момент в брендбуке представлены ключевые для российского рынка Nike, Asics, adidas, Reebok, Vans, New Balance и The North Face.
Помимо кроссовок на сайте и в магазине также представлены линейки одежды и аксессуаров от заявленных брендов. Тем, кто не в Москве, Urban Vibes предлагает воспользоваться доставкой — она бесплатная для заказов от 6000 рублей (среднестатистическая цена кроссовок из ассортимента).