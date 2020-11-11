Открывшийся этим летом сникер-стор запустил онлайн-магазин. Теперь все товары, представленные в Urban Vibes, можно приобрести не только на втором этаже ТРЦ Columbus, но и заказать с сайта.

Напомним, проект, в планах которого расширяться до торговой сети, позиционирует себя как магазин с вневременными классическими моделями. По словам представителей Urban Vibes, основная цель проекта — демократизировать сникер-культуру. На данный момент в брендбуке представлены ключевые для российского рынка Nike, Asics, adidas, Reebok, Vans, New Balance и The North Face.