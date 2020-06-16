Место, где можно купить понятные кроссовки на каждый день

На втором этаже ТРЦ Columbus открылся первый магазин сети Urban Vibes. Проект позиционирует себя как сникер-стор с вневременными классическими моделями. В брендбуке уже представлены Nike, Asics, adidas, Reebok, Vans, New Balance, The North Face и Puma.

Вдохновленный городским ландшафтом интерьер выполнен в сдержанных цветовых решениях. Все строится вокруг аутентичных бетонных стен, решеток, металлических конструкций и неоновых ламп.