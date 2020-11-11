В этом году пластинке исполнилось 40 лет.

Австралийская рок-группа и американский скейтерский бренд объединились для создания совместной коллекции к 40-летию альбома «Back in Black». Юбилейный релиз сторон состоит из двух частей. В первую вошли одежда и аксессуары со специальной графикой, отсылающей к творчеству AC/DC. Вторая часть включает в себя интерпретации классических кроссовок DC Shoes — моделей Infinite, Villian, Court Graffik, Pure и Kalis Vulc.

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В России совместная коллекция AC/DC и DC Shoes поступит в продажу 14 ноября. Купить одежду и обувь можно будет в магазинах сети Sneakerhead. С 20 ноября вещи также поступят в продажу на официальном сайте DC Shoes.