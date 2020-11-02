Четкая прямоугольная форма, идеально гладкая кожа и тонкие ручки-шнурки — издалека сумку итальянского бренда Medea не отличишь от бумажного пакета. «Афиша Daily» собрала несколько фактов о марке, которой удалось сделать it-bag из ироничного силуэта.
Марка Medea запустилась всего два года назад, а сумки бренда уже можно найти на основных премиальных маркетплейсах: Farfetch, Net-a-Porter, Ssense и даже российском KM20. Среди звезд, замеченных с сумкой-пакетом, не только Эмили Ратаковски, Джиджи Хадид, Рианна и Кайя Гербер, но также Ольга Карпуть и Юлия Высоцкая. Выясняем, кто стоит за успешной молодой маркой и как бренд связан с современным искусством.
Medea основали сестры-двойняшки Джулия и Камилла Вентурини. Девушки выросли в небольшом итальянском городе на севере Италии — по их словам, детство на природе без гаджетов повлияло на их характер: они считают себя застенчивыми, но при этом всегда готовыми к приключениям. До того как запустить собственную марку, сестры занимались моделингом, причем довольно успешно: снимались для «Vogue Италия» и Dazed, работали с Trussardi и Tod’s. После 30-летнего юбилея девушки решили исполнить свою давнюю мечту, которой мешали текущая работа и разделявшее их расстояние, — начать работать вместе — и создали Medea.
Свое название бренд получил в честь Медеи, героини одноименного фильма Пьера Паоло Пазолини: картина снята по мотивам трагедии Еврипида, где главная героиня из ревности решает отомстить мужу и убивает их общих детей. Сестры рассказывают, что всегда увлекались авторским кино (включая фильмы Андрея Тарковского) и хотели, чтобы в названии бренда было заложено то, что они любят.
Сумки Medea изготавливаются в Вероне: они сделаны из матовой телячьей кожи, на которую нанесено тиснение логотипа из фольги. Модели представлены в нескольких размерах: некоторые из них, кстати, так и подписаны в каталоге на сайте — 60×70 или 340×240. Помимо традиционного пакета можно найти «мятый» пакет, а также сумочку — чехол для помады, поясную сумку и аксессуары вроде кошелька. Цены — от 5000 рублей за картхолдер до 90 тыс. рублей за сумку-тоут.
У некоторых моделей Medea есть свое название, в котором заложен определенный смысл. Например, первая сумка, на создание которой ушло около года, называется Prima — «первая» в переводе с итальянского. А сумка Hanna вдохновлена стилем немецкой актрисы Ханны Шигуллы: по мнению сестер, такая продолговатая модель легко вписалась бы в образы самой артистки. Есть еще особенная сумка Speciale, которая предназначена для коллабораций с современными художниками.
Когда встал вопрос о коллаборациях, Джулия и Камилла решили начать с сотрудничества с современными художниками. Составили список тех, с кем хотели бы поработать: первым пунктом шла фотограф Нан Голдин, герои съемок которой — представители сообщества ЛГБТК+, наркопотребители и нью-йоркская богема. Артистка сразу откликнулась на предложение, и результатом коллаборации стали сумки со снимками «Jimmy Paulette and Taboo! In the Bathroom» 1991 года и «Trixie on a Ladder» 1979-го. После этого Medea успела поработать с немецкой художницей Джудит Бернштейн и Кико Костадиновым, болгарским модельером из Лондона. А также сделать капсулу в честь 10-летия KМ20: сумки-пакеты с брендингом московского концепт-стора и информацией об адресе, контактах и т. д. Последнее сотрудничество Medea — сумки для коллекции SS21 нью-йоркского бренда Peter Do.