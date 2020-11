05

Когда встал вопрос о коллаборациях, Джулия и Камилла решили начать с сотрудничества с современными художниками. Составили список тех, с кем хотели бы поработать: первым пунктом шла фотограф Нан Голдин, герои съемок которой — представители сообщества ЛГБТК+, наркопотребители и нью-йоркская богема. Артистка сразу откликнулась на предложение, и результатом коллаборации стали сумки со снимками «Jimmy Paulette and Taboo! In the Bathroom» 1991 года и «Trixie on a Ladder» 1979-го. После этого Medea успела поработать с немецкой художницей Джудит Бернштейн и Кико Костадиновым, болгарским модельером из Лондона. А также сделать капсулу в честь 10-летия KМ20: сумки-пакеты с брендингом московского концепт-стора и информацией об адресе, контактах и т. д. Последнее сотрудничество Medea — сумки для коллекции SS21 нью-йоркского бренда Peter Do.