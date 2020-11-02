01

Medea основали сестры-двойняшки Джулия и Камилла Вентурини. Девушки выросли в небольшом итальянском городе на севере Италии — по их словам, детство на природе без гаджетов повлияло на их характер: они считают себя застенчивыми, но при этом всегда готовыми к приключениям. До того как запустить собственную марку, сестры занимались моделингом, причем довольно успешно: снимались для «Vogue Италия» и Dazed, работали с Trussardi и Tod’s. После 30-летнего юбилея девушки решили исполнить свою давнюю мечту, которой мешали текущая работа и разделявшее их расстояние, — начать работать вместе — и создали Medea.