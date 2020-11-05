Мартовский показ Thom Browne на парижской неделе моды запомнился не только парными мужскими и женскими образами, но и необычными сумками в виде животных. К уже хорошо известной модели Hector в виде собаки тогда добавились с десяток других питомцев: медведь, слон, жираф, бегемот, лев, гепард, зебра, заяц, поросенок, барашек и даже крыса.

Спустя сезон эти эффектные аксессуары, объединенные в коллекции Animal Icon, поступили в продажу. Выпущенные лимитированным тиражом сумки (каждая от 20 до 30 экземпляров) выполнены из зернистой кожи и отличаются детально проработанным дизайном. Согласно информации бренда, на каждый аксессуар у итальянского мастера по коже уходило не менее трех дней работы.