От обезьян до слонов.
Мартовский показ Thom Browne на парижской неделе моды запомнился не только парными мужскими и женскими образами, но и необычными сумками в виде животных. К уже хорошо известной модели Hector в виде собаки тогда добавились с десяток других питомцев: медведь, слон, жираф, бегемот, лев, гепард, зебра, заяц, поросенок, барашек и даже крыса.
Спустя сезон эти эффектные аксессуары, объединенные в коллекции Animal Icon, поступили в продажу. Выпущенные лимитированным тиражом сумки (каждая от 20 до 30 экземпляров) выполнены из зернистой кожи и отличаются детально проработанным дизайном. Согласно информации бренда, на каждый аксессуар у итальянского мастера по коже уходило не менее трех дней работы.
Новая коллекция сумок в виде животных уже поступила в продажу. Купить аксессуары можно на официальном сайте Thom Browne, а также у избранных ретейлеров бренда. Цены варьируются от 2600 долларов до 4890 долларов.