В релиз вошли три модели, каждая — в двух расцветках.

Британский дизайнер и немецкий спортивный бренд продолжают свое плодотворное сотрудничество и выпускают еще одну коллаборацию. В новую коллекцию сторон вошли три модели, каждая из которых доступна в двух расцветках.

Первая пара — переосмысленная версия культовых Superstar, празднующих в этом году юбилей. Кроссовки получили легкий текстильный верх, на котором вышиты фирменные три полоски. Грин также обошелся без главного символа модели — резиновой ракушки на носке. Вместо нее дизайнер просто нанес характерный узор вышивкой. Вторые кроссовки — Polta AKH III. Пара представляет собой интерпретацию другой классической модели — Rivalry. Благодаря приему наслоения и использованию прозрачных материалов на выходе получилась модель с необычным верхом. Третьи кроссовки из релиза — Kontuur III, явно вдохновленные футбольными adidas Mundial Team. Отсюда у пары накладной язычок и подошва с маленькими резиновыми шипами.