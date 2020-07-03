Новый виток в сотрудничестве сторон.
Craig Green и adidas Originals выпустили вторую коллаборацию. В совместный релиз британского дизайнера и немецкого спортивного бренда вошли две новые модели кроссовок — CG Polta AKH I и CG Graddfa AKH.
Первая представляет собой этакий гибрид классических силуэтов немецкого бренда — Boston Super и Samba. Благодаря приему с «наслоением» и использованию прозрачных материалов на выходе получилась довольно необычная пара. Завершают дизайн D-образные кольца для шнуровки и ребристая подошва, будто бы позаимствованная у кроссовок Kamanda.
Вторая модель, CG Graddfa AKH, также связана с вышеупомянутыми Kamanda. Полупрозрачный верх пары выполнен из ребристого материала под стать подошве, благодаря чему кроссовки визуально напоминают рептилию.
Совместная коллекция adidas Originals и Craig Green уже поступила в продажу. Каждая модель доступна в трех различных расцветках. Купить кроссовки можно на российском сайте бренда, а также во флагманском магазине на Кузнецком Мосту. Цена вопроса — 21 999 рублей.