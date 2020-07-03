Craig Green и adidas Originals выпустили вторую коллаборацию. В совместный релиз британского дизайнера и немецкого спортивного бренда вошли две новые модели кроссовок — CG Polta AKH I и CG Graddfa AKH.

Первая представляет собой этакий гибрид классических силуэтов немецкого бренда — Boston Super и Samba. Благодаря приему с «наслоением» и использованию прозрачных материалов на выходе получилась довольно необычная пара. Завершают дизайн D-образные кольца для шнуровки и ребристая подошва, будто бы позаимствованная у кроссовок Kamanda.