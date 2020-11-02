Утепленная версия для столичных холодов

Американский бренд выпускает коллаборационные с универмагом «Цветной» сабо. Внешне совместная модель напоминает ботинки (или даже валенки) — все благодаря конструкции с удлиненным голенищем из нейлона. Для максимального утепления, внутреннюю отделку сабо выполнили из искусственного меха. Верх пары украшен джиббитсом «Tsvetnoy», а ремешок — кнопкой с логотипом универмага. Утепленные сабо доступны в трех базовых расцветках — белой, черной и зеленой.

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Коллаборационные сабо поступят в продажу уже завтра. Примерить и купить их можно будет эксклюзивно в универмаге «Цветной». Цена за пару вне зависимости от расцветки составит 5499 рублей.

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