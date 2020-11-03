Американские бренды вновь объединили усилия для создания совместной коллекции. В очередной релиз UGG и Stampd вошли три обновленных силуэта.

Первый — на базе модели Tasman. Крис Стэмп модернизировал тапочки из замши и оснастил их съемными нейлоновыми вкладышами с пуховым наполнителем. На выбор доступны черная и серая расцветки. Вторая пара из релиза — это высокие ботинки Lace-Up. Водонепроницаемая модель отличается комбинированным верхом и контрастной съемной подошвой. На выбор также доступны две расцветки: черная (с белой и черной подошвами) и коричневая (с желтой и серой подошвами). Завершает лайнап коллаборации пушистые тапочки Fluff из овчины, получившие леопардовую расцветку.