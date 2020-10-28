Обновленная версия классической модели
Из года в год американский бренд продолжает эксперименты со своей главной (читай, самой узнаваемой) моделью Classic Boot. В этом сезоне UGG облачили ее в полупрозрачную оболочку, под которой виднеется пушистая искусственная шерсть. Благодаря подобной конструкции, ботинки можно спокойно носить в дождь.
Каждая пара получила брендинг на боковых панелях, фирменную ультралегкую подошву и съемные мягкие стельки. В России на выбор доступны три расцветки — черная, черно-бежевая и коричневая.
Новые ботинки с глянцевым верхом уже поступили в продажу. Купить их можно в недавно открывшемся магазине UGG в ТЦ «Атриум» и на сайте AmerSport. Цена за пару в любой расцветке составляет 15 990 рублей.