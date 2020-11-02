В продаже — уже с сегодняшнего дня.

Творческое объединение A.D.E.D. и музей современного искусства «Гараж» выпускают первый совместный релиз. В него вошли черные худи и лонгсливы со специальной графикой. Яркий принт, вдохновленный визуальной кампанией II Триеннале российского современного искусства, представляет собой видоизмененный логотип A.D.E.D. Также в релиз вошли постеры с этим же принтом, доступные ограниченным тиражом в 200 экземпляров.

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Первый совместный релиз A.D.E.D. и «Гаража» поступит в продажу уже сегодня. С 16.00 худи, лонгслив и постер можно будет приобрести на официальном сайте и в книжной лавке столичного музея.