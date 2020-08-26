Японский масс-маркет-бренд объявил о возобновлении сотрудничества с королевой минимализма дизайнером Жиль Зандер. Подробностей совсем немного, но что‑то нам уже известно. Во-первых, совместная коллекция поступит в продажу уже этой осенью. Во-вторых, под тем же лейблом, что и прежде, — +J. В-третьих, в коллекции будут представлены сдержанные и одновременно изящные вещи для женщин и мужчин.

Напомним, первое сотрудничество сторон началось в далеком 2009 году и продлилось до 2011 года.