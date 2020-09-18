Dr. Martens продолжает отмечать 60-летний юбилей своих культовых ботинок 1460. Вслед за коллаборациями с Bape, Raf Simons, Yohji Yamamoto, Undercover, Pleasures, Needles и A-Cold-Wall*, бренд выпускает совместную пару с Марком Джейкобсом.

Вдохновением для дизайнера послужила DIY-эстетика и эксперименты с самостоятельной кастомизацией обуви. Главной отличительной чертой ботинок из веганской кожи стал массивный декор. При взгляде на пару может сложиться впечатление, что украшений даже слишком много. Поверх золотых цепей развешаны замок, ключ, кости, плитка домино, сердца и много чего еще. Интересно услышать, как при ходьбе все эти брелоки будут постукивать друг о друга.