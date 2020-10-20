На днях Ронни Файг опубликовал в своем инстаграме фотографии кастомного автомобиля BMW E30. Вслед за этим бренд Файга ожидаемо анонсировал совместную с автопроизводителем коллекцию одежды и аксессуаров.

В масштабный релиз, получивший название Kith for BMW, вошло около 100 позиций. Куртки в университетском стиле, свитера с бросающимся в глаза брендингом, яркие кардиганы, худи, халаты, спортивные костюмы, кепки, шапки, шарфы, перчатки и много чего еще.