Шутки про мерч газировки не принимаются.
Американский бренд и ретейлер в одном лице вновь объединился с Coca-Cola для создания совместной коллекции. Это уже пятое (и, возможно, самое яркое) сотрудничество сторон.
Зная Ронни Файега, очевидно, что не обошлось без сторонних коллабораторов. Так, к созданию коллекции были подключены Pendleton (с его идеальными рубашками), Mitchell & Ness (с кардиганами и шортами в спортивном стиле), Golden Bear Sportswear (отвечал за роскошные университетские куртки), а также Converse (внимание на низкие кеды Chuck 70).
В релиз также вошли различные футболки, свитшоты, худи, куртка из денима и различные аксессуары. Все позиции украшены сразу бросающимся в глаза совместным брендингом Coca-Cola и Kith.
Пятая по счету коллаборация Kith и Coca-Cola поступит в продажу 15 августа. Купить одежду, обувь и аксессуары можно будет на официальном сайте бренда. Полный каталог вещей доступен здесь.