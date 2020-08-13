Американский бренд и ретейлер в одном лице вновь объединился с Coca-Cola для создания совместной коллекции. Это уже пятое (и, возможно, самое яркое) сотрудничество сторон.

Зная Ронни Файега, очевидно, что не обошлось без сторонних коллабораторов. Так, к созданию коллекции были подключены Pendleton (с его идеальными рубашками), Mitchell & Ness (с кардиганами и шортами в спортивном стиле), Golden Bear Sportswear (отвечал за роскошные университетские куртки), а также Converse (внимание на низкие кеды Chuck 70).