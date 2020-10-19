В начале октября Off-White выпустил коллекцию предметов для дома. Основатель бренда Вирджил Абло подстроился под условия, которые диктует нам 2020 год, а вместе с ним удаленная работа и самоизоляция: уют теперь — на первом месте.
Коллекция Off-White с вещами для дома получила название Home, в ней преобладает сдержанная палитра из серого, белого и черного, а также мраморный рисунок и необычные формы. Все вместе создает ощущение предметов искусства, а не просто деталей интерьера. Впрочем, найти почти музейные вазы или мебель можно и в других брендах.