В начале октября Off-White выпустил коллекцию предметов для дома. Основатель бренда Вирджил Абло подстроился под условия, которые диктует нам 2020 год, а вместе с ним удаленная работа и самоизоляция: уют теперь — на первом месте.

Коллекция Off-White с вещами для дома получила название Home, в ней преобладает сдержанная палитра из серого, белого и черного, а также мраморный рисунок и необычные формы. Все вместе создает ощущение предметов искусства, а не просто деталей интерьера. Впрочем, найти почти музейные вазы или мебель можно и в других брендах.

Декор Zara

3999 р.

Топ от пижамы Intimissimi

4499 р.

Брюки от пижамы Intimissimi

3699 р.

Ваза Arket

$14.50

Табурет Oreus

13 811 р.

Корзина Arket

$79

Часы Ikea

2299 р.

Наволочка Blanche

1299 р.

Тапочки Homies

11 000 р.

Многоразовая трубочка Kotomka.Zero

100 р.

Кашпо Cos

€49

Зеркало Zara

8999 р.

Декор Маша Егорова

10 000 р.

Лежак для собаки Badgers Wood

4490 р.

Кувшин Falcon

3550 р.

Кофейный столик Alexander Kanygin

20 000 р.

Блокнот Garage

150 р.

Поднос H&M

1699 р.

Постер H&M

999 р.