Бренд Вирджила Абло выпустил коллекцию Home, как можно догадаться, с товарами для дома. В масштабный релиз Off-White вошли 80 различных позиций для прихожей, гостиной, кухни и спальни. Среди них, придверный коврик, подставка для зонтов цилиндрической формой, мохеровые пледы и подушки, пуфы, обои, настенные часы, пепельницы, керамические кружки и тарелки, кувшины, скатерти, комплекты постельного белья, наборы полотенец, компактные зеркала, расчески и много чего еще.

Коллекция Off-White с товарами для дома уже поступила в продажу. Купить вещи из нее можно на Farfetch. Там же можно ознакомиться с полным ассортиментом коллекции. Цены варьируются от 5625 рублей за набор из двух стеклянных трубочек до 91375 рублей за комплект постельного белья.