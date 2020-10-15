В прошлом году, после многочисленных коллабораций, сотрудничество американского бренда и рэпера вышло на новый уровень. Тайлер получил собственную модель кроссовок. Дизайн массивного силуэта, названного Gianno, вдохновлен аутдором и бесконечными 90-ми.

В этом году стороны решили перевыпустить кроссовки в двух новых расцветках — темно-изумрудной и серо-лиловой. Помимо обновленной палитры кроссовки отличаются верхом — теперь он выполнен полностью из замши.