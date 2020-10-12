Casio выпустил новые часы A1000RBW-1ER в радужной расцветке. Модель получила корпус и браслет из стали, переливающейся фиолетовым, синим, зеленым и желтым. Как и большинство часов из линейки Vintage, эти покрыты специальным ионным напылением, устойчивым к появлению царапин.

Ключевые характеристики линейки также сохранены: водонепроницаемая конструкция, дисплей с LED-подсветкой, а также встроенные секундомер, календарь и будильник.