Тикток — обитель не только танцевальных челленджей и ироничных скетчей, но и место, которое объединяет людей в новые субкультуры. Одна из таких — «темная академия». Объясняем, что это такое и как внедрить новую моду в свой стиль.

«Темная академия» (Dark Academia) — эстетика зумеров, в основе которой лежат европейская культура и стремление к знаниям. Приверженцы этого течения читают классику, стремятся выглядеть как студенты Оксфордского университета и проводят вечера за философскими беседами — в общем, стараются быть похожими на студентов университетского романа в эпоху, когда учеба преимущественно перешла в онлайн. Узнать представителя «темной академии» легко по кардигану, твидовым штанам и винтажному портфелю.

Как зародилась субкультура, точно сказать нельзя. Одна из героинь материала The New York Times утверждает, что впервые заметила эту эстетику в Tumblr еще в 2014 году — там пользователи рекомендовали книги под фотографиями в стиле нуар.

«Академия», которую можно найти в тиктоке, интересуется широким периодом истории искусств: с XVIII века по 1940-е годы. Представители субкультуры наверняка не раз пересмотрели фильм «Общество мертвых поэтов», а на их книжной полке можно найти и «Анну Каренину», и «Гарри Поттера».