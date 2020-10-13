Тикток — обитель не только танцевальных челленджей и ироничных скетчей, но и место, которое объединяет людей в новые субкультуры. Одна из таких — «темная академия». Объясняем, что это такое и как внедрить новую моду в свой стиль.

«Темная академия» (Dark Academia) — эстетика зумеров, в основе которой лежат европейская культура и стремление к знаниям. Приверженцы этого течения читают классику, стремятся выглядеть как студенты Оксфордского университета и проводят вечера за философскими беседами — в общем, стараются быть похожими на студентов университетского романа в эпоху, когда учеба преимущественно перешла в онлайн. Узнать представителя «темной академии» легко по кардигану, твидовым штанам и винтажному портфелю.

Как зародилась субкультура, точно сказать нельзя. Одна из героинь материала The New York Times утверждает, что впервые заметила эту эстетику в Tumblr еще в 2014 году — там пользователи рекомендовали книги под фотографиями в стиле нуар.

«Академия», которую можно найти в тиктоке, интересуется широким периодом истории искусств: с XVIII века по 1940-е годы. Представители субкультуры наверняка не раз пересмотрели фильм «Общество мертвых поэтов», а на их книжной полке можно найти и «Анну Каренину», и «Гарри Поттера».

Кадр из фильма «Общество мертвых поэтов»
© Touchstone Pictures

Мир, придуманный Джоан Роулинг, — пожалуй, самый наглядный пример «темной академии». Молодые люди погружены в особенный, закрытый студенческий мир, носят униформу и живут в почти готических интерьерах.

@cosyfaerie

dark academia with some ✨colour✨ (thank you for 1k followers!!!🥺💖) ##darkacademia ##cottagecore ##book ##vintage ##aesthetics ##fyp

♬ original sound - Tik Toker
@vintagekino

My season is coming 🍁 ##fyp ##foryou ##aesthetic ##vintage ##history ##darkacademia ##Spooktember

♬ オリジナル楽曲 - ちゃぼてん
@sinsful

i’m at UofT so often i might as well live there 🗝🕯🕰 ##fyp ##darkacademia ##darkaesthetic ##rainy ##gothic ##scenic

♬ オリジナル楽曲 - ちゃぼてん
@dvrkacademia

Such a wonderful theme 📜// ##fyp ##xyzbca ##aesthetic ##core ##art ##darkacademia

♬ Flashing Lights - Urban All Stars

Субкультуру уже успели осудить за элитарность и классовость. Якобы «академия» насаждает потребность в закрытом обществе снобов с качественным образованием, которое доступно не всем. На нападки последователи отвечают, что стремление к знаниям может выражаться в бесплатном самообразовании, а одеться в определенном стиле можно и в секонд-хенде.

Шорты Uterque

10 590 р.

Жакет I am Studio

15 600 р.

Рубашка rokh

34 600 р.

Шарф Johnstons Of Elgin

14 150 р.

Джемпер 12storeez

19 980 р.

Юбка Pinko

11 795 р.

Кюлоты Palmer//Harding

17 969 р.

Жакет I am Studio

17 600 р.

Лоферы Martiniano

46 400 р.

Топ H&M

1199 р.

Колье H&M

599 р.

Ваза Zara Home

8999 р.

Подсвечники Zara Home

От 2299 р.

Шкатулка H&M

1399 р.

Статуэтка H&M

2299 р.

Купол H&M

1699 р.

Стеллаж Ikea

16 290 р.

Шкаф-витрина Ikea

24 999 р.

Лампа Ikea

1299 р.

Ковер Ikea

7999 р.

Свечи Ikea

399 р.

Кресло La Redoute

81 271 р.

Этажерка La Redoute

26 434 р.

Светильник Umage

44 900 р.

М. Ю. Лермонтов. Избранные сочинения в двух томах

14 466 р.

Серия «Библиотека классики»

2167 р.
Подробности по теме
Kinfolk для зумеров: что такое коттеджкор?
Kinfolk для зумеров: что такое коттеджкор?