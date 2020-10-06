Детальные принты с отсылками к работам художника.
Две величины амстердамской культуры вновь объединились для создания совместной коллекции. В новую коллаборацию Daily Paper и Музея Ван Гога вошли пуховики, бомберы, куртки в тренерском стиле, худи, свитшоты, лонгсливы, футболки, джинсы, сумки-тоут и мессенджеры, а также шапки и шарфы.
На одежде и аксессуарах фигурируют принты с элементами популярных работ художника, в числе которых «Едоки картофеля», «Подсолнухи», «Стакан с желтыми розами» и «Ваза с гладиолусами».
Коллаборация Daily Paper и Музея Ван Гога уже поступила в продажу. Купить одежду и аксессуары можно на официальном сайте амстердамского бренда. Цены варьируются от 69 евро за футболку до 279 евро за пуховик.