Искусство в деталях

Vans выпускает совместную коллекцию с нью-йоркским Музеем современного искусства. В релиз вошли позиции, вдохновленные эстетикой MoMA и произведениями из его коллекции. Среди принтов фигурируют работы Сальвадора Дали, Василия Кандинского, Клода Моне, Эдварда Мунка и других классиков.

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Линейка одежды и аксессуаров включает в себя футболки, лонгсливы, худи, кепки и мешки. Что касается обуви, то в коллаборацию вошли интерпретированные версии моделей Old Skool, Authentic, ComfyCush Era и Classic Slip-On. Помимо стандартных размеров в релизе также представлено несколько детских пар.

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Первая часть коллекции с MoMA поступит в продажу 30 сентября. Купить одежду и обувь можно будет в фирменных магазинах и на сайте Vans. Коллаборация также будет частично представлена у избранных ретейлеров бренда.