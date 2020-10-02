Амстердамский бренд выпускает еще одну (уже вторую по счету) коллаборацию с Camper. В новый релиз вошли постскейтерские (именно так их позиционируют стороны) ботинки и кроссовки.

В основу коллаборационных ботинок легла классическая модель Camper — Hardwood. Во-первых, Pop Trading Company превратил их в челси: лишил шнуровки и оснастил эластичными вставками по бокам. Во-вторых, вместо привычной кожи верх ботинок решили сделать из нубука. На выбор доступны три расцветки — фиолетовая, зеленая и темно-серая.

Вторая пара — это вольная интерпретация другого классического силуэта обувного бренда — кроссовок Runner. Пара получила подошву с едва заметным каблуком и комбинированный верх из кожи и сетки. Кроссовки доступны в черном и белом цветовых решениях.