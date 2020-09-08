Релиз станет заключительным в сотрудничестве сторон
Трехлетнее сотрудничество болгарского дизайнера из Лондона и японского спортивного бренда подходит к своему завершению. Финальной точкой в их союзе станет коллаборационная модель GEL-Kiril 2.
Кроссовки с липучкой вместо шнуровки получили комбинированный верх из дышащей сетки и резины. В основании пары лежит подошва с технологией амортизации FlyteFoam. Завершают дизайн смещенные к центру полоски Asics и лаконичный брендинг на носке,
Точной даты релиза и стоимости GEL-Kiril 2 пока нет. Зато известно, что коллаборационные кроссовки поступят в продажу в ближайший месяц.