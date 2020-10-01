Женский масс-маркет-бренд наконец-то запустит русскоязычный интернет-магазин. Как обещают представители Monki, сайт начнет работать уже этой осенью. Станет ли ассортимент на онлайн-витрине более широким, пока неизвестно. Сейчас покупатели могут подписаться на рассылку сайта. Это позволит получить скидку на первую покупку, а также заказать одежду до официального открытия сайта.

Запуск сайта Monki не случайно запланирован на осень. В это же время российским онлайн-представительством обзаведутся и другие бренды из холдинга H&M Group. В их числе COS, Weekday, & Other Stories, а также ARKET.