Лондонский бренд, появившийся в Москве два года назад, анонсировал запуск российского интернет-магазина. На сайте можно будет купить одежду и аксессуары из мужской, женской и детских коллекций. Станет ли онлайн-ассортимент шире, чем в магазине в «Афимолле», пока неизвестно. Точной даты запуска пока тоже нет, но представители бренда уверяют, что сайт заработает уже этой осенью.