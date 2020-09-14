Лондонский бренд обещает представить онлайн-витрину уже этой осенью
Лондонский бренд, появившийся в Москве два года назад, анонсировал запуск российского интернет-магазина. На сайте можно будет купить одежду и аксессуары из мужской, женской и детских коллекций. Станет ли онлайн-ассортимент шире, чем в магазине в «Афимолле», пока неизвестно. Точной даты запуска пока тоже нет, но представители бренда уверяют, что сайт заработает уже этой осенью.
Вместе с анонсом российского интернет-магазина COS представил локальную рекламную кампанию. В съемке проекта приняли участие пять героев из сфер моды, искусства и современной культуры. Среди них: архитектор и художник Гарри Нуриев, креативный директор Мария Михайлова, художница Полина Осипова, актриса Варвара Шмыкова и хореограф Владимир Варнава.