Вслед за сотрудничеством с Casio G-Shock российская марка Monochrome выпускает коллаборацию с еще одним крупным зарубежным брендом — Reebok. В совместный релиз вошли три пуховика — черный, ярко-красный и фиолетовый. Каждая куртка получила объемный крой, свободные рукава и капюшон. Модели оснащены этичным утеплителем из натурального пуха Responsible Down Standard и обработаны влагоотталкивающей гидрофильной пропиткой.

С 1 октября коллаборационные пуховики можно будет купить во флагманском магазине и на сайте Monochrome. С 6 октября коллекция будет доступна в магазинах и на сайте Reebok. Цена за пуховик (вне зависимости от расцветки) составит 26 999 рублей.