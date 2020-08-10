Японский бренд часов выпустил коллаборацию с российской маркой Monochrome. Совместный релиз состоит из наборов, включающих в себя визитные карточки сторон — часы и худи со специальными дизайнами. Модель GMA-S140 получила черный корпус и яркие узоры на ремешке, а фирменные оверсайз-толстовки Monochrome — контрастные рукава.

Коллаборация Casio G-Shock и Monochrome не поступит в открытую продажу. Но желающие обзавестись наборами с суперлимитированным тиражом (их всего четыре) могут поучаствовать в конкурсах на официальных страницах брендов в инстаграме.

Кроме того, один предмет из комплекта можно будет получить в подарок. При покупке часов в флагманском G-Store во «Флаконе» и на официальном сайте Casio худи выдадут в подарок. И наоборот, при покупке толстовки в магазинах Monochrome часы можно будет получить бесплатно.