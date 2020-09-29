Парфюмерное отделение итальянского бренда Valentino запустило в продажу новый аромат Voce Viva. Идейно новинка посвящена силе голоса и призыву к самовыражению. Амбассадором, поддерживающим ценности запуска, стала певица Леди Гага.

Парфюмеры бренда — Онорин Блан и Амандина Клерк-Мари — выразили идею уверенности в себе через цитрусово-цветочный аромат с выраженными нотами ванили, бергамота и апельсинового цвета. Флакон украшен фирменными шипами Valentino.

Аромат уже поступил в продажу. Цены на парфюмерную воду начинаются от 5810 р. за 30 мл.