Принты с отсылками к альбомам «Black Sabbath» и «Paranoid»
Британские обувные мастера выпускают ботинки, посвященные культовой бирмингемской рок-группе Black Sabbath. В лимитированный релиз вошли две модели со специальным дизайном.
Первая — высокие 1460. Кожаный верх пары полностью украшен принтом, отсылающим к обложке альбома «Black Sabbath» 1970 года. Вторая модель — низкие 1461. На носке ботинок выгравированы надписи «Black» и «Sabbath», а задняя часть украшена фрагментом с обложки пластинки «Paranoid».
Глобальный релиз ботинок, посвященных Black Sabbath, запланирован на 1 октября. Купить их можно будет на официальном сайте Dr. Martens и у избранных ретейлеров бренда. Доедут ли ботинки до России, пока неизвестно.