Возвращение излюбленного паттерна брендов
Дружбе Vans и японского бренда WTAPS уже 14 лет. За это время стороны выпустили не одну сильную коллаборацию и, как можно заметить, не планируют останавливаться. Очередной совместный релиз состоит из двух частей. Первую выпустили в августе, вторая уже на подходе.
В релиз вошли худи, лонгсливы, футболки и банданы с совместным брендингом. Особенно выделяются вещи с нагрудным принтом, имитирующим следы от подошвы кед Vans.
Что касается обуви, то в этот раз стороны ограничились двумя силуэтами — Og Era Lx и Sk8-Hi. Обе модели украшены паттерном с перекрещенными костями и доступны в двух цветовых решениях — черном и оранжевом.
В России совместный релиз Vans и WTAPS поступит в продажу 26 сентября. Купить одежду и обувь можно будет эксклюзивно в московском концепт-сторе Belief. Диапазон цен: от 1990 рублей за бандану до 8790 рублей за худи.