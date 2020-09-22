Дружбе Vans и японского бренда WTAPS уже 14 лет. За это время стороны выпустили не одну сильную коллаборацию и, как можно заметить, не планируют останавливаться. Очередной совместный релиз состоит из двух частей. Первую выпустили в августе, вторая уже на подходе.

В релиз вошли худи, лонгсливы, футболки и банданы с совместным брендингом. Особенно выделяются вещи с нагрудным принтом, имитирующим следы от подошвы кед Vans.