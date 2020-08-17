Дружбе Vans и японского бренда WTAPS уже 14 лет. За это время стороны выпустили не одну сильную коллаборацию и, судя по всему, не планируют останавливаться. В очередной совместный релиз из двух частей вошла одежда, аксессуары и, конечно же, обувь.

Первая часть включает в себя видоизмененные версии классических кед Old Skool и Classic Slip-On. Модели сохранили узнаваемый силуэт и будут доступны в двух цветовых решениях — оранжево-черном и черно-белом. Каждая пара получила двойной брендинг WTAPS — на заднике и вокруг подошвы. Во второй части релиза, о которой пока нет информации, будет представлена одежда и аксессуары.