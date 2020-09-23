Мы установили лимит в 1000 рублей, купили несколько десятков недорогих парфюмов и собрались редакцией, чтобы отыскать достойные бюджетные духи. Во второй серии нашего эксперимента — запах стерильного дерева, дачного чердака и бытовой химии.

Justessence Dream

Максим Сухагузов (редактор раздела «Кино»): Я чувствую апельсины. Запах будто рождественский. Мне нравится.

Ника Голикова (спецкорреспондентка): Очевидно, что это цитрус, но он при этом достаточно мягкий, обычно цитрусовые духи резче. Еще чувствую что‑то цветочное.

Аня Лысяк (дизайнер): Я теперь тоже чувствую цитрус, но сначала мне показалось, что это малина. Мне не нравится запах, он ничем не примечательный.

Александр Ляско (SMM-менеджер): Пахнет вроде свежестью, но ассоциируется в первую очередь с бытовой химией.

Иван Сенников (фоторедактор): Похоже на коктейль, который сначала был невкусным, но потом туда добавили что‑то фруктовое — и стало получше. Такое я бы выпил.

Цена 598 р.

Justessence Fly

Аня Лысяк: Очень сладкий запах, явно какой‑то десерт: то ли печенье, то ли мороженое. Мне не нравится, в нем нет загадки.

Александр Ляско: Шлейф классный, мне напоминает запах в баре «Коробок» — там коктейли опрыскивают духами. Но если принюхиваться, то начинает казаться резким. Главный ингредиент не знаю, какой, но он мне не нравится.

Ника Голикова: Огурец какой‑то. Хотя издалека похоже на имбирное печенье. Не понимаю. Неприятный запах, резкий: кажется, так может пахнуть старая одежда из шкафа.

Максим Сухагузов: Да, резкий, даже голова кружится. Тоже чувствую огурец, но это какой‑то бешеный огурец, который взрывается.

Иван Сенников: Если бы я нюхал дачный чердак, я бы нашел там этот запах. Хотя, наверное, дачей отдает, потому что огурец.

Цена 598 р.

Justessence Laugh

Иван Сенников: Это что‑то лимонное, но такое я бы не выпил. Похоже на очень легкий цитрусовый напиток.

Максим Сухагузов: Вообще ничем не примечательный аромат. Как будто мимо магазина прошел и забыл.

Ника Голикова: Нет, когда принюхиваешься, он становится приятнее. Издалека похож на «Туалетного утенка» лимонного, а вблизи приятно. Непонятно, какая нота здесь кроме лимона, но она создает ощущение выпечки.

Александр Ляско: Я тоже не вдохновлен. Какой‑то запах Турции, отель all inclusive, ресепшен.

Цена 598 р.

Justessence Explore

Аня Лысяк: А этот запах интересный, пахнет каким‑то лекарством и хвоей — больше ничего не чувствую.

Александр Ляско: Кстати, да, лекарственный запах есть, только больше календула. Или даже тот запах, когда упаковку с бинтами открываешь.

Ника Голикова: Он необычный. Запах похода: спрей от комаров, хвоя, бинты. Еще немного напоминает абсент.

Максим Сухагузов: Мне нравится, приятный запах. В идеальном мире так пахла бы бумага. Чувствую именно не древесное что‑то, а бумажное.

Иван Сенников: Это аптека, но не лекарства, а лечебный чай — ромашка, лаванда, что‑то такое.

Катя Кокина (фоторедактор): Я тоже чувствую все эти травы, но они идут не сразу. Как будто это крепкий отвар, его оставили на ночь и пробуют на следующее утро — горький, как полынь.

Цена 598 р.

Justessence Feel

Аня Лысяк: Лед… Сложно, и чувств никаких не вызывает.

Ника Голикова: В него как будто залили все то, что мы нюхали раньше. Вообще не понимаю, что это такое. Хвоя точно есть, еще немного ацетоном отдает, гуталином. Мне не нравится.

Катя Кокина: Я чувствую кожу, будто старая куртка. Если здесь и есть дерево, то оно сгоревшее. Да, гуталин в сгоревшем хвойном лесу.

Максим Сухагузов: Какой‑то неуловимый запах. Точно, это дерево, которое прокварцевали.

Цена 598 р.
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