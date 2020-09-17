«Афиша Daily» продолжает новый сезон АСМР-экспериментов (это когда кто‑то воспроизводит приятные человеческому уху звуки). В этом выпуске наша бьюти-редакторка Лизавета Шатурова расслабит и, возможно, усыпит вас с помощью пшикающих звуков, вызывающих мурашки.
Косметика, которую мы использовали в этом выпуске
Спрей для текстиля и интерьера Mr & Mrs Fragrance, 1300 р.
Спрей для укладки с мерцанием Kevin.Murphy, 2880 р.
Сияющий тоник-спрей L’Occitane, 1350 р.
Спрей-праймер Smashbox Photo Finish, 2790 р.
Спрей-мист Sesderma, 4320 р.
Расслабляющий спрей для подушки L’Occitane, 2100 р.
Мист для макияжа Shu Uemura, 2245 р.
Санитайзер Zielinski & Rozen, 1100 р.
Молочко-спрей Lancôme, 2001 р.
Лак для волос Wella Professional Eimi Mistify Me, 878 р.
Тоник Lush «Живая вода», 450 р.
Спрей-блеск для волос Alterna, 3870 р.
Мист для лица Evolve Organic Beauty, 2550 р.
Увлажняющий освежающий мист для лица Guinot, 3490 р.
Фиксирующий спрей MAC Fix+, 2500 р.
Крем-спрей Givenchy L’Intemporel, 3133 р.
Виноградная вода Caudalie, 1050 р.
Ароматизатор для помещений Diptyque Figuier, 5908 р.
Успокаивающий мист-спрей для лица Dr. Gloderm, 2132 р.
Спрей для тела Tom Ford Soleil Blanc, 6200 р.
Гель-мист Frudia, 529 р.
Спрей — основа для укладки Oribe, 2250 р.
Ароматный мист для тела Artistry, $27
Спрей-кондиционер для рук и ног OPI, 1273 р.
Термальная вода Uriage, 729 р.
Многофункциональный спрей для макияжа Krygina Cosmetics, 1100 р.