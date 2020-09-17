«Афиша Daily» продолжает новый сезон АСМР-экспериментов (это когда кто‑то воспроизводит приятные человеческому уху звуки). В этом выпуске наша бьюти-редакторка Лизавета Шатурова расслабит и, возможно, усыпит вас с помощью пшикающих звуков, вызывающих мурашки.

Косметика, которую мы использовали в этом выпуске

Спрей для текстиля и интерьера Mr & Mrs Fragrance, 1300 р.

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Спрей для укладки с мерцанием Kevin.Murphy, 2880 р.

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Многофункциональный спрей для макияжа Krygina Cosmetics, 1100 р.

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Маникюр I Like Nails
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