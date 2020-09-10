«Афиша Daily» продолжает новый сезон АСМР-экспериментов (это когда кто‑то воспроизводит приятные человеческому уху звуки). В этом выпуске наша бьюти-редакторка Лизавета Шатурова расслабит и, возможно, усыпит вас с помощью размеренных рассказов о разных видах мыла и звуками, вызывающими мурашки.
Мыло, которое мы использовали в этом выпуске
Lush «Карма», 500 р.
La Savonnerie de Nyons черное с оливой, 390 р.
La Savonnerie de Nyons с пачули, 390 р.
Lush «Морские водоросли», 370 р.
Tom Ford Neroli Portofino, 3100 р.
La Savonnerie de Nyons с лавандой, 590 р.
DiVina Bellezza «Букет розмарина», 650 р.
Zielinski & Rozen «Грейпфрут, пачули, луиза», 495 р.
Zielinski & Rozen «Ванильный бленд», 495 р.
Lush Goddess, 690 р.
DiVina Bellezza «Лесные ягоды», 650 р.
Sesderma Hidraloe, 1647 р.
DiVina Bellezza «Винная бочка», 650 р.
L’Occitane «Лаванда», 450 р.