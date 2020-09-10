«Афиша Daily» продолжает новый сезон АСМР-экспериментов (это когда кто‑то воспроизводит приятные человеческому уху звуки). В этом выпуске наша бьюти-редакторка Лизавета Шатурова расслабит и, возможно, усыпит вас с помощью размеренных рассказов о разных видах мыла и звуками, вызывающими мурашки.

Мыло, которое мы использовали в этом выпуске

Lush «Карма», 500 р.

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La Savonnerie de Nyons черное с оливой, 390 р.

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L’Occitane «Лаванда», 450 р.

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Маникюр I Like Nails
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