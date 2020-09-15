Большая часть вещей украшена граффити-принтами. Помимо собственных идей Ямамото и Supreme задействовали работы ряда художников — Питера Сэвилла, Юки Асакура и Sancheeto.

Нью-йоркский бренд анонсировал неожиданную коллаборацию — с японским дизайнером-классиком Йоджи Ямамото . В совместный релиз сторон вошли эффектные кожаные куртки, пуховики, парки, шерстяные костюмы, рубашки, худи, свитшоты, свитеры, футболки и шапки бини.

Релиз совместной с Йоджи Ямамото коллекции запланирован на 17 сентября. Купить вещи можно будет на официальном сайте Supreme.