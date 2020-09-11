Возможность украсить джинсовку деталями любимого конструктора.

Джинсовый бренд объединился с производителем конструкторов для создания совместной коллекции. В релиз вошли базовые позиции, оснащенные небольшими пластинами LEGO, на которых можно разложить собственный узор.

По задумке сторон, вещи будут выступать своего рода холстом для своих владельцев. В коллекции представлены куртки из денима, джинсы, худи, свитшоты, кепки и сумки. К каждой вещи прилагается мешочек с элементами конструктора для кастомизации по своему усмотрению.

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В России коллаборация Levi’s и LEGO поступит в продажу 1 октября. Купить вещи можно будет в избранных точках продаж бренда, в том числе в корнере в универмаге «Цветной».

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