Американский классик денима выпустил линейку женских джинсов High Loose. Новый силуэт, отличающийся высокой талией и широким кроем, совместил в себе эстетику 1970-х и 2000-х. Levi’s позиционирует джинсы High Loose как идейных преемников моделей Baggy, Dad и Ribcage, вобравших в себя лучшее от каждой из этой тройки.

В линейке представлены модели двух дизайнов: джинсы в привычном понимании и своего рода вольная интерпретация брюк с защипами (тоже из денима). Каждые из них доступны в нескольких цветовых решениях.