Один из самых интересных союзов прошлого года, OAMC и adidas Originals, возвращается с очередным совместным релизом. В него вошли две новые модели — Type O-4 и Type O-5.

Первые, внешне напоминающие гибрид сандалий с закрытым носком и кроссовок, получили комбинированный верх из замши и кожи. Дополняют дизайн вставки из полупрозрачного термоэластопласта и пластика. Модель доступна в трех цветовых решениях — сером, землянисто-коричневом и черно-синем.

Второй силуэт, Type O-5, отличается более традиционной конструкцией с верхом из сетки и замши. Помимо декоративных деталей на язычке и боковых панелях модель получила технологичную подошву adiPRENE. Пара доступна в двух расцветках — меловой и черно-синей.