Лос-анджелесский бренд и спортивный гигант продолжают сотрудничество. В этот раз вместо полноценной коллекции, стороны ограничились коллаборационными кроссовками. Гибридная модель совмещает в себе кожаный верх футбольных бутс King и беговую подошву с технологией амортизации Cell. Отсюда название силуэта — Cell King.

Для пущей аутентичности и винтажного налета, стороны сохранили накладные язычки над шнуровкой, дополнили боковые панели замшевыми вставками и придали подошве нарочито состаренный вид бежевым цветом.