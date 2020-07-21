Немецкий спортивный бренд выпускает дебютную коллекцию Rudolf Dassler Legacy, посвященную своему основателю. В релиз вошли переиздания классических моделей кроссовок Puma. Среди них как хорошо известные широкой публике Fast Rider, Sky Lo, Sky Mid, Ralph Sampson Lo, Ralph Sampson Mid, так и менее растиражированные Сapri, Mirage, Oslo City, Roma ’68.

Все пары из переиздания выполнены из премиальной белой кожи. Верх разбавляют небольшие цветные детали и металлические брелоки с брендингом Puma. До России из капсульной коллекции Rudolf Dassler Legacy доедет лишь несколько силуэтов. С 23 июля кроссовки можно можно будет купить на официальном сайте спортивного бренда.