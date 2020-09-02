Итальянский модный дом выпустил кейс для транспортировки гитары. Новый (и необычный для Gucci) аксессуар получил верх из канваса с фирменной монограммой GG по всей поверхности и бордовую отделку из зернистой кожи с клепками. Завершают дизайн три золотистые застежки, ручки и круглый патч с брендингом Gucci на оборотной стороне. Не забыли дизайнеры и про внутреннюю часть кейса — она выполнена из мягкого фиолетового бархата.