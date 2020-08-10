Также в Gucci Sneaker Garage будет доступна первая в истории модного дома виртуальная пара, которую разработал лично Алессандро Микеле. Созданные в приложении кроссовки можно будет примерить самому или связать их с персонажами дополненной реальности.

Итальянский модный дом анонсировал новое приложение — Gucci Sneaker Garage. Экспериментальная инициатива позволит пользователям попробовать свои силы в дизайне обуви и создать собственные виртуальные кроссовки на базе существующих моделей.

Gucci Sneaker Garage появится на витрине Apple App Store в начале сентября. Чтобы больше узнать о запуске и первым получить уведомление, можно установить основное приложение модного дома.

Напомним, это не первый случай, когда модный дом пробует свои силы в виртуальной реальности. Например, прошлым летом Gucci запустил сервис по онлайн-примерке кроссовок, а в конце весны выпустили коллекцию одежды для игры Tennis Clash.