Такое бытовое средство, как зубная паста, если не повезет, может оказаться не только бесполезным, но и опасным. Сухость губ или появление заед после чистки зубов — признаки аллергии. «Афиша Daily» узнала у стоматолога, как выбрать пасту и не навредить себе.

Кандидат медицинских наук, врач — стоматолог-ортодонт, парадонтолог клиники Alliance Française Dental

Эмаль зуба не умеет восстанавливаться после разрушительного воздействия бактерий, которые вызывают кариес, и механических травм (сколы, трещины). Зубная паста — наиболее доступный носитель минеральных компонентов для укрепления эмали и профилактики кариеса. Использование специальных реминерализирующих компонентов в составе может помочь предотвратить кариес и устранить чувствительность зубов. Производители зубных паст стремятся создать высокоэффективное средство с активными компонентами, что иногда вызывает побочный эффект — аллергию.

Можно ли найти гипоаллергенную пасту?

Существуют методики оценки потенциальной аллергенности зубных паст. Сложность заключается в том, что понятие гипоаллергенности очень условно, так как любой натуральный или химический компонент является чужеродным для нашего организма, а значит может вызвать аллергическую реакцию . Поэтому даже самые современные тесты и разработки на сегодняшний день не дают гарантии отсутствия аллергической реакции у конкретного человека, но позволяет прогнозировать вероятность.

Как понять, что у меня аллергия на зубную пасту?

Аллергия может начаться сразу после контакта с зубной пастой или иметь накопительный эффект и проявить себя через несколько дней. Поэтому, покупая новый продукт, необходимо несколько дней понаблюдать за своими ощущениями. Если появились проявления аллергической реакции (сухость губ, слизистых полости рта, покраснение, зуд, отёк), необходимо прекратить использование и обратиться к врачу — аллергологу. Он поможет определить основной аллерген, и подобрать средство гигиены, которое не содержит опасных для вашего организма компонентов.

Каких ингредиентов стоит избегать?

В состав паст входят компоненты для улучшения степени очистки, антибактериальные и антисептические препараты, пенообразующие элементы, реминерализирующие компоненты, ароматизаторы и красители.

Наиболее вероятные аллергены — это пенообразователи (SLS — лаурилсульфат натрия). Этот компонент может стать причиной хронической формы афтозного стоматита или ксеростомии (снижение выработки слюны). Также пенообразователи могут вызывать резкое сужение сосудов и капилляров, что усугубляет течение воспалительных заболеваний пародонта. Именно поэтому я советую пасты без данного компонента — пусть вас не смущает отсутствие пены, это никак не влияет на эффективность очищения.

Загуститель — обычно используется натриевый альгинат — соль альгиновой кислоты, который вызывает аллергическую реакция почти у 1% населения. Альтернатива, которую стоит искать в составе — глицерин, пектин, агар-агар.

Несмотря на свои положительные свойства, самым аллергичным из реминерализующих компонентов является фтор , который содержится в большинстве зубных паст. Хорошая альтернатива — цинк замещенный гидроксиапатит, глицерофосфат кальция, кальций на органической основе и нано-гидроксиапатит.

В состав противовоспалительных и антисептических зубных паст, которые назначают при заболеваниях пародонта входят карбамиды (мочевина), аллергия на которые возникают при длительном использовании, а также антисептик хлоргексидин, нитраты цинка, триклозан, пирофасфат калия, которые тоже могут вызывать аллергическую реакцию.

Самые распространённые аллергены — совсем не обязательные компоненты зубных паст. Это красители и ароматизаторы . Например, привычный ментол является очень сильным аллергеном.

Натуральные компоненты — эфирные масла, экстракты трав, могут вызвать аллергию при индивидуальной непереносимости. Обращайте внимание на их наличие в составе особенно, если страдаете сезонной аллергией.

Как выбрать зубную пасту?