Вдохновением для нового релиза спортивного бренда послужила эстетика современного цифрового языка. А если точнее, его неотъемлемая часть — эмодзи. В мини-коллекцию Puma вошли две интерпретированные модели из линейки RS — бело-серая с желтыми акцентами RS-2K и темно-синяя с фиолетовыми вставками RS-X3. В комплекте к каждой паре идут наборы со съемными патчами в виде различных эмодзи, которые владелец может менять, в зависимости от настроения.