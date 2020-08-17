Мы уже привыкли, что каждый год в рамках линейки Puma Select выходят самые разные коллаборации, но новый союзник спортивного гиганта нас все же удивил. Им стал культовый бренд из нулевых Von Dutch, который носили Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк, Пэрис Хилтон, Джей Зи, Гвен Стефани и другие американские знаменитости.

Судя по анонсирующим фотогрфиям, совместный релиз сторон — это не просто попытка поностальгировать, а тщательно продуманная работа. В него вошли четыре интерпретированных силуэта: Ralph Sampson, Ralph Sampson Mid, RS-2K и Future Rider. Каждая пара буквально пропитана духом Von Dutch и эстетикой нулевых: яркие акценты, эффектные вставки с сеткой и клетчатым паттерном (отсылающие к головным уборам бренда) и заметный совместный брендинг.