21 августа на Новом Арбате открылся первый в Москве магазин Uniqlo в формате стритретейла — отдельного двухэтажного здания, а не части торгового центра. «Афиша Daily» побывала на открытии и поговорила с первыми покупателями, чтобы понять, как изменился опыт их шопинга за время карантина и верят ли они экоинициативам крупных брендов.

Юлия, 26 лет Менеджер по персоналу

О шопинге во время и после карантина Во время карантина мне не хотелось ничего покупать. Я люблю прийти в магазин, посмотреть, померить одежду, а возможности такой не было. Оказалось, что для меня это крайне важно. Один раз я заказала одежду по интернету, но мне не понравилось — в таких условиях с размерами не угадаешь. О будущем магазинов Косметику или книги гораздо удобнее покупать по интернету, а вот одежду — только лично. Об осознанном потреблении Раньше я часто покупала лишние вещи. Сейчас смотрю, чтобы одежда была универсальной и сочеталась между собой во всем гардеробе. О важности экоинициатив Сейчас мне скорее важнее качество вещи. Не хочется выбрасывать деньги на ветер. Я стала обращать больше внимания на бренды подороже, хотя одежда в них не всегда соответствует моему стилю. Об отказе от масс-маркета Мне кажется, пока в России живут разные слои населения, масс-маркет будет существовать.

Александр, 42 года Инвестиционный банкир

О шопинге во время и после карантина Во время карантина вообще не хотелось и не было потребности покупать одежду. Потом я начал заниматься спортом и стал покупать больше спортивной одежды вместо формальной. О будущем магазинов Будущее не за магазинами, а за одеждой, которую шьют по индивидуальным заказам. Если взять российские реалии, то магазины становятся местом, где люди меряют одежду, а заказывают потом онлайн. Об осознанном потреблении Есть такая тенденция, что мы покупаем больше одежды, чем нужно, но это отражение желаемого образа жизни. Например, покупаем одежду для отпуска, потому что подсознательно хотим больше отдыхать. У меня, например, одежды для плавания куда больше, чем я плаваю. О важности экоинициатив Экологичность — для меня манипулятивное понятие, поэтому я не обращаю внимания на такие вещи. Я хорошо представляю, сколько энергии тратится на производство вещей и сколько на их утилизацию, поэтому для меня это предмет улыбки, не более. Об отказе от масс-маркета Сейчас по внешнему виду трудно понять, масс-маркет или люкс. Тем более в Москве очень много подделок. Чтобы реально увидеть настоящую Balenciaga, нужно напрячься, поэтому это такой же масс-маркет. Внешнего разделения на самом деле нет, есть желание людей как‑то выглядеть, а дальше оно реализуется из возможностей кошелька. Так как я банкир, я знаю, что повсеместно произошел отказ от формального стиля. Несколько моих коллег бесплатно выставили свои костюмы на «Авито», чтобы не выбрасывать, но и так у них никто ничего не забрал.

Сергей, 33 года Бьюти-предприниматель

О шопинге во время и после карантина Я вообще не покупал одежду. Не было потребности, и произошло осознание того, как много у меня вещей. Плюс я находился в процессе похудения и я боялся покупать вещи по этой причине. Вот сейчас я сбросил 14 килограмм, дождался стабилизации веса и ищу новую рубашку, потому что ни одна старая мне не подходит. О будущем магазинов Онлайн и офлайн — это как печатные и цифровые книги: будет существовать и то, и то. Вдобавок это вопрос готовности заплатить больше и купить офлайн или меньше и онлайн. Тот же Wildberries представляет одежду дешевле, чем она продается в магазинах. Но ради этого покупателю придется идти в некрасивую примерочную в некрасивом доме на некрасивом цокольном этаже и мерить одежду в узкой некрасивой примерочной с некрасивым светом. Такой вот обмен. Об осознанном потреблении У меня в целом довольно компактный и простой гардероб. Но есть вещи, которые я покупаю ради эстетического удовольствия, чаще это классические туфли, монки, лоферы — дорогая обувь. Опять же, эти вещи служат годами. О важности экоинициатив Я, наверное, суперконсерватор в одежде — почти всегда беру вещи без принтов очень простого кроя. В общем то, что мы здесь, в Uniqlo, и видим. Для меня вещь либо утилитарна, либо близка по концепту. И я не могу сказать, что экологичность сейчас для меня будет драйвером к покупке. Тем более даже одна эковещь уже не так экологична, как ее отсутствие. Если я вижу условно 5 одинаковых футболок и одна будет из переработанных материалов, то я возьму ее. Об отказе от масс-маркета Местное производство в России — большой миф. Я занимаюсь косметикой и, когда слышу фразу «у нас российская косметика», чувствую обман. Почти все сырье, отдушки и упаковка у нас иностранные. Одежда ничем не отличается. Даже если мы шьем ее в России, пуговицы, ткани будут зарубежными. Если делаем свою ткань, будут чужие красители. Но я не знаю производства, которое само бы делало ткань из хлопка на своей ферме в Узбекистане. Чаще всего бренд может быть сшит в Китае китайскими работниками, получается, что такая одежда не совсем местная. За что мы платим, когда видим «российский бренд»? Чаще всего это российская маржа, российский интеллектуальный труд, но на этом все заканчивается. Здесь нет инфраструктуры, чтобы можно было сделать что‑то иначе, но я бы очень хотел, чтобы она появилась. Сейчас мы за более высокую цену покупаем вещь, которая могла бы быть масс-маркетом, если бы ее производили в Китае полностью. Мне кажется, мы скорее будем двигаться к уменьшению потребления. А технологичные ткани будут более износостойкими и по-другому утилизироваться. Все будет упрощаться как в футуристичных фильмах с униформой. Мы уже в униформе, просто это пуховые куртки Uniqlo.

Полина, 23 года Менеджер IT-проектов

О шопинге во время и после карантина За время карантина я покупала много одежды. Я не большой фанат походов по магазинам, мне гораздо проще посмотреть на вещи в интернете и постепенно откладывать в корзину. За время карантина мне удалось неплохо накопить, поэтому получилось выкупить большую часть своих находок. О будущем магазинов Безусловно онлайн- и офлайн-магазины связаны. Например, в интернете сейчас можно заказать одежду с примеркой на дом — это удобно, лишает неловкости нахождения в магазине. Об осознанном потреблении Я редко покупаю вещи, которые мне не нужны. Обычно я думаю над тем, чего же мне не хватает в гардеробе. Так что я лишена гена шопоголика. О важности экоинициатив Если честно, я не задумываюсь над тем, из чего была произведена моя вещь. Если я не вижу катышек и она приятная на ощупь, то неважно, из каких бутылок или старых маек она произведена. Об отказе от масс-маркета Я думаю, что со временем мы можем отказаться от масс-маркета. Многие локальные бренды понимают, что нравится пользователям. Большинство шоурумов (мы не берем те, что просто перепродают вещи с AliExpress) начинают плавно переходить в сферу базовой одежды. Но в любом случае надеюсь, что масс-маркет никуда не пропадет.

Роман, 25 лет Госслужащий

О шопинге во время и после карантина Во время карантина я только один раз покупал одежду осознанно, мне приглянулась ветровка в интернете. До карантина я часто пользовался интернет-магазинами, но с ними бывали проблемы: вещи не всегда сидят так, как хотелось бы. О будущем магазинов Мне кажется, будущее наступит тогда, когда можно будет создать базу индивидуальных размеров. Чтобы кроме XL был еще XL с кодом, обозначающим, к примеру, узкие плечи. Чем точнее мы сможем передать параметры, тем проще будет выбирать одежду в интернет-магазинах. Конечно, тогда усложнится техпроцесс, но, может, в будущем эту проблему решат. Об осознанном потреблении Обычно я иду выбирать одежду с кем‑то и могу так утомить своего друга, что он скажет «все хорошо», но, придя домой, я пойму, что вещи мне не нравятся. Но приступ шопоголизма может наступить, особенно когда есть всякие скидки. Мне кажется, осознанное потребление возможно, если у вас есть дресс-код, а на моей работе его соблюдают в общем все. Правда, иногда хочется купить что‑то нетипичное: например, не так давно я пошел в секонд-хенд, увидел там малиновый пиджак и не смог отказаться. О важности экоинициатив Этический момент, конечно, важен, потому что мы выступаем за сохранение и приумножение затрат. Я лично за переработку — это полезно.

Нина, 23 Модель

О шопинге во время и после карантина За время карантина я покупала одежду не больше, чем обычно. После карантина появилось чувство, что хочется скупать вещи, но я не стала — надо экономить. Об осознанном потреблении Бывает, кажется, что вещь идеальна, а потом перестаешь так думать. В таких случаях я отдаю или продаю одежду, но часто она просто лежит. Правда, сейчас я стремлюсь к осознанности и минимализму. О важности экоинициатив Экоинициативы — это интересно, но это не то, за чем я гонюсь, они не могут сподвигнуть меня к покупке. Об отказе от масс-маркета Для меня это в первую очередь вопрос качества. Я бы смогла отказаться от масс-маркета, все-таки в брендах классом выше и качество получше. Но в масс-маркете можно продолжать покупать какие‑то элементарные вещи.

Наташа, 26 Бухгалтер

О шопинге во время и после карантина За время карантина я меньше покупала одежду, в основном перешла на пижамы. А после карантина — понеслась! Пока сидела дома, я как ведьма похудела и поняла, что вся моя одежда уже сидит не так, как надо, поэтому пошла в магазины сгребать джинсы с полок. О будущем магазинов Среди моих знакомых есть много тех, кто любит в первую очередь трогать одежду, тех, кто не доверяет онлайн-шопингу. Но я считаю, что со временем интернет выйдет на лидирующие позиции. Удобно, что можно заказать одежду куда угодно — на работу или на дачу. Об осознанном потреблении Если я беру лишние вещи, то стараюсь сразу распознавать их и возвращать в магазин. Так и не набираю лишнего и деньги не трачу. Еще мы с друзьями сдаем вещи в специальные места или устраиваем свопы. А сейчас снова стали ходить по секондам, особенно когда вернулась мода на 2000-е. О важности экоинициатив Я стараюсь обращать внимание на ценности бренда, но не всегда выходит. Сейчас такая повестка, что много внимания уделяется устойчивости, есть акцент на переработанных материалах — на них обращаешь внимание и хочется следовать этому тренду. Об отказе от масс-маркета Для Москвы и Петербурга думаю возможно отказаться от быстрой моды, и мы к этому движемся, а вот для регионов значительно сложнее. Не всем зарплата позволяет покупать вещи классом повыше, плюс у многих людей другие приоритеты в выборе одежды. Но если мы будем думать о светлом будущем, то, надеюсь, рано или поздно вся страна поймет, что лучше покупать экологичные вещи и следовать движению, если не zero waste, то чему-то похожему. Можно купить одну вещь, которая прослужит долго, чем что‑то, что пойдет в мусорку.

Екатерина, 24 Разработчик

О шопинге во время и после карантина На время карантина я заперлась дома, сидела в пижаме, и мне было отлично. Когда работаешь с разработкой веб-сайтов, в принципе достаточно интернет-магазинов на работе. Как только карантин закончился, появилась потребность в шопинге, но он тоже был онлайн, потому что надо было в чем‑то идти в офис, а старые вещи уже не подходили. О будущем магазинов Мне было приятно открыть для себя онлайн-шопинг с другой стороны, потому что офлайн-магазины — это толпы, очередь, жара. Будущее однозначно за онлайн-магазинами. Об осознанном потреблении Я в принципе за разумное потребление и, когда стою в примерочной, думаю, соберу ли пять образов с вещью. Если соберу, то можно брать. Конечно, бывает, что беру что‑то лишнее, но потом стараюсь обыграть эту вещь, подредактировать, сделать актуальной для себя. О важности экоинициатив Если я беру вещь, она мне нравится и вдобавок она еще из экоматериалов, то я чувствую себя классной и осознанной. Но вообще, я читала статьи про переработку и не очень верю заявлениям брендов.

Ваня, 19 Работает в Люксембурге

О своем цилиндре Это цилиндр из очень правильного лондонского магазина, который прилетел ко мне в Люксембург два месяца назад. У меня было несколько цилиндров, но этот самый аутентичный. В Люксембурге удобно ходить в них из‑за переменчивой погоды. О шопинге во время и после карантина Карантина в Люксембурге особо не было, так что жизнь сильно не поменялась. Я покупал одежду, как и раньше. О будущем магазинов В общем, интернет-магазины победят офлайн, но не факт, что именно магазины одежды. Ее все-таки любят щупать, мерить. Это как фрукты на рынке выбирать. Об осознанном потреблении Покупать всякую бесполезную фигню — интересно. Зачем еще нужны деньги, как не для покупки барахла. Вообще, кажется, что за карантин у части людей, наоборот, скопились деньги и большинство, наоборот, скупили бы все, что видят. Особенно те, кто правда сидел дома. Желание осознанности у меня не на первом месте, мне не дискомфортно, не думаю, что мой вклад что‑то поменяет. Я понимаю, что дальше второго поколения после меня все будет окей, а потом как‑то неважно. О важности экоинициатив На меня это не действует. Вся эта экоистория меня не трогает. Как говорится, дети Африки меня не волнуют.

Мария, 18 Фрилансер, SMM, фотограф